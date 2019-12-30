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شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة لجمهور برشلونة لإصابة نجم الفريق والان مع التفاصيل
الإثنين 30 ديسمبر 2019
تير شتيجن
تلقي الجمهور الكتالوني أخبار غير سارة بعد معرفة عدم التأكد من لحاق الأخطبوط الألماني "تير شتيجن" من مباراة الديربي القادمة أمام أسبانيول في بطولة الدوري الأسباني
وقد تعرض شتيجن لإصابة قد تبعده عن المباراة القادمة في لقاء الديربي للإنضمام إلي المصابين ، وتجهيز الحارس الثاني نيتو ليكون بديلاً له والذي قد تعاقد مع برشلونة في بداية الموسم قادماً من فالنسيا .
وأكد النادي غياب نجم وسط الفريق البرازيلي "أرثر" ثلاث أسابيع إضافية وعدم لحاقه ببطولة السوبر الأسباني والمباراة أمام أتلتيكو مدريد بسبب معاناته من إصابة ف منطقة العانة .
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