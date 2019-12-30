اخبار الرياضه

صدمة لجمهور برشلونة لإصابة نجم الفريق

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محمد حسين 0 تبليغ

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الإثنين 30 ديسمبر 2019

تير شتيجن

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تلقي الجمهور الكتالوني أخبار غير سارة بعد معرفة عدم التأكد من لحاق الأخطبوط الألماني "تير شتيجن" من مباراة الديربي القادمة أمام أسبانيول في بطولة الدوري الأسباني 

وقد تعرض شتيجن لإصابة قد تبعده عن المباراة القادمة في لقاء الديربي للإنضمام إلي المصابين ، وتجهيز الحارس الثاني نيتو ليكون بديلاً له والذي قد تعاقد مع برشلونة في بداية الموسم قادماً من فالنسيا .

وأكد النادي غياب نجم وسط الفريق البرازيلي "أرثر" ثلاث أسابيع إضافية وعدم لحاقه ببطولة السوبر الأسباني والمباراة أمام أتلتيكو مدريد بسبب معاناته من إصابة ف منطقة العانة .

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