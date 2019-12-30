الهلال في 2019| بطولة قارية ومشاركة عالمية ورسالة تهديد قوية 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

حقق فريق الهلال السعودي العديد من الأرقام القياسية والانجازات القارية والعالمية خلال العام 2019 الذي شارف على الانتهاء حيث يستعرض موقع السعودية نيوز لمتابعيه الكرام فيما يلي أبرز ما حققه الزعيم خلال هذا العام.

وصافة بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان

كانت وصافة بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان الإنطلاقة التي بدأ من خلال الهلال السعودي الذهاب أكثر وأكثر في مسلسل الإنجازات الكبرى لزعيم القارة الصفراء حيث حسم فريق الموج الأزرق المركز الثاني في البطولة المحلية خلف البطل فريق النصر ليضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا.

الهلال السعودي زعيماً لـ قارة آسيا بعد قهر أوراوا الياباني

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حسم أبناء المدرب الروماني المحنك رازفان لوشيسكو لقب دوري أبطال آسيا بعد قهر أوراوا الياباني بمجموع المباراتين بثلاثية نظيفة بواقع هدف في مباراة الذهاب التي كانت على ملعب ستاد الملك سعود بالرياض وهدفين على ملعب الفريق الياباني ليثأر الزعيم من الفريق الذي انتزع منه لقب نسخة 2017 ويضمن المشاركة للمرة الأولى في مونديال الأندية الذي نظمته قطر ، كبطلا القارة الصفراء.

مشاركة مشرفة لبطل آسيا في مونديال الأندية

واستمرارا في سرد مسيرة الهلال في عام 2019 نسترجع معا مشاركة الزعيم المشرفة في مونديال الأندية حيث افتتح فريق الموج الأزرق مشاركة الأولي بدور ربع النهائي بالفوز على الترجي التونسي بطل دوري أبطال أفريقيا بهدف نظيف والتأهل لملاقاة فريق فلامنجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادروس في دور نصف النهائي ولكن مسيرة الزعيم نحو نهائي الحلم العالمي توقفت على يد مدربه السابق جيسيوس الذي قاد البطل البرازيلي للفوز على الهلال بثلاثية مقابل هدف.

بهذه الخسارة لعب الهلال مباراة تحديد أصحاب المركزين الثالث والرابع أمام مونتيري المكسيكي وبعد مباراة درامية تمكن البطل المكسيكي من حسم برونزية كأس العالم للأندية بالفوز بركلات الترجيح ، ليحسم الهلال المركز الرابع في المونديال العالمي.

رسالة تهديد قوية قبل انطلاق عام 2020

وآبي فريق المدرب الروماني رازفان لوشيسكو أن ينهوا عام 2019 بشكل طبيعي حيث اكتسح الهلال مساء اليوم الإثنين ضيفه فريق العدالة بسباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما ضمن إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان ، ليبعث زعيم آسيا برسالة تهديد واضحة لجميع منافسيه على المستوي المحلي والقاري ويؤكد قوة الموج الأزرق على إغراق الجميع في عام 2020 وحصد كافة البطولات فهل يستمر مسلسل الهلال الممتع في كرة القدم أن يشهد العام الجديد مفاجآت صادمة ؟