شكرا لقرائتكم مران الإسماعيلي.. جلسة مع كماتشو.. وفقرة للتدرب على مهارات التسليم والتسلم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وعلى الجانب الأخر ، أدى بدلاء الفريق تدريبات فنية وخططية اشتملت على التسليم والتسلم واللعب خلال المساحات.
المران شهد حضور محمد خلف مدير إدارة التسويق والتعاقدات حيث اختتم بتقسيمة تم خلالها تنفيذ مجموعة من الجمل الفنية والتكتيكية.
في سياق آخر ،يؤكد مسئولو الإسماعيلى أن الأكاديمية التى تحمل أسم النادى بالمنصورة لا تمثله على الأطلاق ،وذلك بعد انتهاء العقد فى شهر يوليو المنقضى وعدم مده لفترة جديدة.
ويشدد مسئولو الدراويش على أن تلك الأكاديمية باتت لاتمت للنادى بأى صلة ، وكل ما يقام بها من تجمعات ومعسكرات وتدريبات وتحصيل للاموال ، النادى غير مسئول عنها على الإطلاق.
وأتم مسئولو الإسماعيلى بأن موقف تلك الإكاديمية أصبح غير قانونيا ، موضحا على أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات التى تكفل الحفاظ على حقوقه وضمان عدم استغلالها بشكل يسىء لسمعة النادى.
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