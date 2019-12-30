شكرا لقرائتكم مختار مختار عن مباراة الجونة: كنا الأفضل من حيث الأداء والفرص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعرب مختار مختار المدير الفني لفريق الإنتاج الحربي، عدم رضاه عن التعادل السلبي مع الجونة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الاثنين على استاد الجونة بالغردقة، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

أوضح مختار خلال تصريحاته عقب المباراة، إن فريقه قدم أداء جيد واتيحت له عدة فرص حقيقية أمام مرمى الجونة، إلا إنه لم يتم ترجمتها لهدف، قائلاً: "كنا الأفضل من حيث الأداء والفرص، لكن تحدث مع اللاعبين بين شوطي المباراة وأخبرتهم أن الأداء ليس كل شيء والأهم إحراز هدف لحصد الثلاث نقاط".

تابع المدير الفني للإنتاج الحربي حديثه، موضحًا إن هناك أيضًا بعض الأخطاء التحكيمية التي أثرت على نتيجة المباراة، لافتًا إلى أن ضغط المباريات سيقل نسبيًا فى الفترة المقبلة الأمر الذى سيسمح بعملية استشفاء اللاعبين.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة للنقطة 11 محتلاً المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبوه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 وتعادل فى 4 وخسر 3 وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين قبل موقعة اليوم، فى المباراة التى أقيمت يوم 7 فبراير الماضى بالجولة الحادية والعشرين من البطولة المحلية، والتى أقيمت باستاد الجونة أيضا، وانتهت بفوز الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف الإنتاج عبد الرحمن فاروق، ومحمد كابونجا، وجيمس تيدى، بينما أحرز هدفى الجونة أحمد حمدى وأحمد ياسر ريان.