شكرا لقرائتكم النصر يوقع عقد شراكة استثماري مع "نجري" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وقعت إدارة النصر عقداً شراكة استثماري مع منصة "نجري" لتنضم إلى مجموعة من عقود الشراكة التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية.

وجرت مراسم التوقيع في مقر نادي النصر يوم الاثنين بحضور صفوان السويكت رئيس نادي النصر وإبراهيم المقرن المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "نجري" على أن يكون شعار الشركة في ظهر القميص وتحديداً أعلى أرقام اللاعبين.

وتنضم "نجري" إلى مياه "نقي" وتطبيق "وصّل" وشماغ "ريتشي" وشركة طيران الاتحاد، وهي الجهات التي يحمل قميص النصر شعاراتها.