"صاحب الرأس الذهبية".. فلافيو يحتفل بعيد ميلاده الـ40 .. بطولات وأرقام قياسية مع الأهلي

يحتفل الفهد الأنجولى آمادو فلافيو، لاعب النادى الأهلى السابق وأحد أفضل مهاجمي الدوري المصري عبر التاريخ اليوم الاثنين بعيد ميلاده رقم 40.

ولد أمادو فلافيو في 30 ديسمبر 1979 في العاصمة الأنجولية لواندا وبدأ حياته الكروية في نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أول مبارياته وهو فى العشرين من عمره.

لعب المهاجم الأنجولي 163 مباراة مع الاهلى، وأحرز 58 هدفا مع المارد الأحمر

بدأ حياته الكروية في نادى بترو أتليتكو الأنجولى، ولعب أول مبارياته وهو فى العشرين من عمره، وفى عام 2005 انضم فلافيو فى الانتقالات الشتوية للأهلى وارتدى القميص رقم 23.

لعب فلافيو مع بترو أتليتكو أمام الأهلي فى دورى أبطال أفريقيا عام 2001، وسجل هدفاً في اللقاء الذي انتهى بأربعة أهداف مقابل هدفين لصالح بطل أنجولا.

Advertisements

سجل فلافيو أهدافا قاتلة ومهمة مع الأهلى في الموسم الثانى وحصد لقب هداف الدورى المصرى.

دوليا.. شارك فلافيو مع منتخب بلاده فى كأس الأمم الأفريقية (مصر 2006) وسجل 3 أهداف توج بها هدافا للمنتخب.

سجل فلافيو 5 أهداف فى تصفيات بطولة (غانا 2008) ليساهم فى تأهل أنجولا للنهائيات.

تم ترشيحه للحصول على أفضل لاعبى قارة أفريقيا المحليين عن العام 2008.

اعتزل فلافيو كرة القدم 2015 مع فريقه بترو دى لواندا ليتم تعيينه مساعد مدرب لفريقه بعد مسيرة استمرت لما يقرب من 14 عاما مع الساحرة المستديرة