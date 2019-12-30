الامارات | الأردن والعراق يعتزمان التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن والعراق يعتزمان التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027 والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف الاتحادان الأردني والعراقي لكرة القدم عن عزمهما التقدم بملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027، وذلك بحسب ما أعلنا اليوم الإثنين.
وغرد اتحاد الكرة الأردني في حسابه على تويتر "استضافة كأس آسيا فخر كبير للاتحادين الأردني والعراقي لكرة القدم، ندرس ونتطلع للعمل والتعاون المشترك مع الاشقاء في العراق لتقديم ملف مشترك يضمن تنظيم واستضافة نسخة 2027 من البطولة القارية".
وفي الجهة العراقية، نقلت وسائل إعلام محلية عن رئيس الاتحاد المحلي للعبة عبد الخالق مسعود تأكيده التوصل لاتفاق بين الاتحادين العراقي والأردني للتقدم بملف مشترك لطلب استضافة البطولة القارية التي أقيمت أوائل هذا العام في الإمارات، على أن تكون نسخة 2023 في الصين.
وسبق للعراق أن استضاف الصيف المنصرم بطولة غرب آسيا في مدينتي كربلاء وإربيل، ووصل الى مباراتها النهائية قبل الخسارة أمام البحرين.
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