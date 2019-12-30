الامارات | جدول مباريات "مرحلة الإياب" من الدوري الاماراتي 2019/2020

شكرا لقرائتكم خبر عن جدول مباريات "مرحلة الإياب" من الدوري الاماراتي 2019/2020 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن مواعيد مباريات الدور الثاني لدوري الخليج العربي، الذي سينطلق بالجولة 14 يومي 28 و29 يناير 2020.

وقالت الرابطة أن المواعيد جاءت بعد اجتماع تنسيقي مع لجنة المنتخبات والشؤون الفنية لاتحاد الإمارات لكرة القدم، ترأسه عبدالحميد المستكي، عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، وحضره علي حمد عضو اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة، عضو لجنة المنتخبات، وإبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية باتحاد الكرة، تم خلاله مناقشة مقترح لجنة المنتخبات بشأن روزنامة الدور الثاني لمسابقات الرابطة بناء على طلب المدير الفني للمنتخب الأول.

كما عقدت الرابطة اجتماعا تنسيقيا مع القنوات المالكة لحقوق البث التلفزيوني، عرضت فيه الرابطة مواعيد مباريات المسابقات التي تنظمها.

وعلى ضوء ذلك، تم اعتماد مواعيد المباريات لتكون على النحو التالي:

كأس الخليج العربي:

تقرر إقامة نصف نهائي كأس الخليج العربي بتاريخ 10 يناير 2020 بناء على طلب لجنة المنتخبات.

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دوري الخليج العربي:

سينطلق الدور الثاني من بطولة دوري الخليج العربي بالجولة 14 يومي 28 و29 يناير 2020، تليها الجولة 15 يومي 1 و2 فبراير، ثم الجولة 16 في السادس والسابع من الشهر نفسه، ويتوقف الدوري بعدها بسبب ارتباطات الأندية ببطولة دوري أبطال آسيا ثم ربع نهائي كأس رئيس الدولة، على أن يستأنف الدوري بإقامة الجولة 17 يومي 27 و28 فبراير 2020.

وتقام الجولة 18 يومي 6 و7 مارس، ثم الجولة 19 يومي 13 و14 من الشهر نفسه، ثم يتوقف الدوري مجددا بسبب أيام الفيفا وإقامة مباراتي منتخبنا الوطني الأول مع منتخبي ماليزيا وأندونيسيا، ثم الجولة الثالثة من دوري أبطال آسيا.

وتعود عجلة دورينا للدوران في العاشر والحادي عشر من أبريل 2020 بإقامة الجولة 20، تليها الجولة 21 يومي 16 و17 من الشهر نفسه، ثم الجولة 22 أيام 23، 24 و25 أبريل، والجولة 23 في 30 أبريل و1 و2 مايو 2020.

وتتواصل مباريات دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 24 أيام 7، 8 و9 مايو 2020، ثم تقام الجولة 25 بتاريخ 14 مايو، وتختتم المسابقة بإقامة الجولة 26 والأخيرة من دورينا في 28 مايو 2020.

ومن الممكن إجراء تعديلات على مواعيد الجولتين ما قبل الأخيرة، والأخيرة بناء على موقف الأندية في دوري أبطال آسيا.

للإطلاع على جدول مباريات "مرحلة الإياب" من الدوري الاماراتي 2019/2020، يرجى الضغط على هذا الرابط.