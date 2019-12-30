شكرا لقرائتكم خبر عن 15 هدفًا و«هاتريك» فى الجولة الثالثة من مجموعات أبطال إفريقيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لدورى أبطال إفريقيا لكرة القدم، وشهدت الجولة 5 انتصارات، و3 تعادلات، وتسجيل 15 هدفًا من بينها «هاتريك» فى المباريات الثمانى التى لعبت بها. الانتصارات الخمسة كانت للرجاء المغربى على شبيبة القبائل الجزائرى بهدفين دون مقابل بالمجموعة الرابعة، ولصن داونز الجنوب إفريقى على اتحاد الجزائر بهدف دون رد بالمجموعة الثالثة.

وحقق الهلال السودانى فوزًا هامًا أيضًا على النجم الساحلى فى تونس بهدف دون مقابل فى المجموعة الثانية، كما انتصر الأهلى على أرضه على بلاتينيوم الزيمبابوى بهدفين للاشىء ضمن نفس المجموعة.

وانتصر الوداد المغربى برباعية مقابل هدف على بترو أتليتكو الأنجولى بالمجموعة الثالثة فى لقاء شهد تسجيل أيوب الكعبى لاعب الوداد «هاتريك».

وحسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة مباراتى أول أغسطس الأنجولى مع مازيمبى الكونغولى، وزيسكو يونايتد الزامبى مع الزمالك بالمجموعة الأولى.

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وتعادل الترجى التونسى حامل لقب البطولة سلبيًا على أرضه مع فريق فيتا كلوب الكونغولى بالمجموعة الرابعة.

ووسعت بعض الفرق الفارق مع منافسيها بعد الجولة، فيما تشابكت مجموعات أخرى، حيث واصل فريق مازيمبى الكونغولى تصدره للمجموعة الأولى بعد وصوله للنقطة السابعة بتعادله مع أول أغسطس الأنجولى متذيل المجموعة بنقطتين.

وبقى الزمالك فى المركز الثانى بالمجموعة بعد تعادله خارج أرضه مع زيسكو يونايتد الزامبى، ليرتفع رصيد الفريق الأبيض للنقطة الرابعة، ويصل زيسكو للنقطة الثانية فى المركز الثالث.

وتعقدت المجموعة الثانية بعد وصول 3 أندية للنقطة السادسة وهى النجم الساحلى والهلال والأهلى.

النجم الساحلى التونسى سقط على أرضه أمام الهلال السودانى بهدف دون مقابل، وسجل الأهلى هدفين انتصر بهما على بلاتينيوم الزيمبابوى، صاحب المركز الأخير، بدون نقاط.

وفى المجموعة الثالثة وصل صن داونز الجنوب إفريقى إلى النقطة السابعة فى صدارة المجموعة، بعد فوزه الغالى خارج أرضه على اتحاد الجزائر ثالث المجموعة بنقطتين، وقفز الوداد المغربى إلى المركز الثانى بفوزه الكبير على بترو أتليتكو الأنجولى بأربعة أهداف مقابل هدف.

الترجى التونسى حافظ على صدارة المجموعة الرابعة، بالرغم من تعادله مع فيتا كلوب الكونغولى، ليبقى الفريق التونسى فى الصدارة بسبع نقاط، ويحصد فيتا كلوب، متذيل المجموعة، النقطة الأولى.

وأصبح الرجاء المغربى ثانيًا بعد وصوله للنقطة السادسة بالفوز على شبيبة القبائل الجزائرى ثالث المجموعة بثلاث نقاط.