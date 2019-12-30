شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يتوج بجائزة أجمل هدف فى ملعب «أنفيلد» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - توج محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزى، بجائزة صاحب أجمل هدف فى ملعب «أنفيلد» خلال عام 2019 وذلك بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

ونافس صلاح على حصد اللقب بـ«هدفين»، الأول فى شباك تشيلسى بالنسخة الماضية المسابقة، والثانى أمام أرسنال الموسم الحالى.

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وكان الفرعون المصرى ينافس على هذه الجائزة كل من البرازيلى فابينيو بهدفه أمام مانشستر سيتى، وساديو مانى أمام إيفرتون، حيث حصل هدف صلاح فى شباك تشيلسى على 56% من أصوات الجماهير التى شاركت فى الاستفتاء، فيما حصل هدفه فى شباك أرسنال على 5% من أصوات الجماهير، وحصل هدف فابينيو الصاروخى فى شباك مانشستر سيتى على 34%، وهدف ساديو مانى فى شباك ايفرتون على 6%.

ونجح محمد صلاح فى الوصول إلى 100 مباراة بمسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج»، مع ناديى تشيلسى وليفربول، بينما يحتل المركز الخامس بقائمة الهدافين الأفارقة فى تاريخ الدورى الإنجليزى برصيد 65 هدفاً خلف السنغالى ساديو مانى لاعب ليفربول صاحب المركز الرابع.

وكان صلاح قد حقق مع ليفربول هذا العام ثلاث بطولات وهى دورى أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبى، وكأس العالم للأندية.