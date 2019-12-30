شكرا لقرائتكم خبر عن كليوباترا السلة بعد اختيارها ضمن أفضل 10 لاعبات فى العالم..سيدات مصر لا يعرفن المستحيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - الإنجاز لا يتحقق مصادفة إلا إذا كان صاحبه يملك الإرادة والتحدى، خاصة إذا كان الأمر يتحقق بإنجاز عالمى، وهو ما حققته ثريا محمد الملقبة بـ«سوكا» باختيارها من قبل الاتحاد الدولى للسلة ضمن قائمة أفضل 10 لاعبات فى العالم، وهو الأمر الذى قوبل باهتمام كبير، حيث وعد الدكتور أشرف صبحى، وزير الرياضة، بتكريم اللاعبة فى احتفالية تليق بالإنجاز العالمى. ومن جانبها، كشفت اللاعبة عن العديد من الحقائق. .

وإلى نص الحوار:

■ بداية، هل كنت تتوقعين اختيارك ضمن أفضل 10 لاعبات سلة على مستوى العالم؟

- إطلاقا لم أكن أتوقع أبدا أن أدخل ضمن قائمة أفضل 10 لاعبات على مستوى العالم من قبل الاتحاد الدولى للعبة، والجميل فى الأمر المفاجأة، فلقد علمت بالأمر من وسائل التواصل الاجتماعية، حيث فوجئت بسيل من التهانى، وكنت أعتقد أن السبب هو تهنئتى فى وقت سابق على أفضل لاعبة وهداف بطولة إفريقيا، وبعد علمى بسبب التهنئة كانت فرحتى لا توصف.

■ ما السبب فى اختيارك ضمن قائمة الأفضل من وجهة نظرك؟

- المستوى المتميز الذى ظهرتُ به فى بطولة إفريقيا والتتويج بلقب البطولة ولقب الهداف وأفضل لاعبة.. وهو أمر ليس نتيجة جهود فردية وإنما لجهد زميلاتى فى الفريق.. وأعتقد أننا واجهنا ظروفًا صعبة فى بطولة إفريقيا، كان معها يستحيل الفوز باللقب.

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■ ماذا تقصدين بالظروف الصعبة؟

- صادفنا سوء حظ غريب قبل السفر للمشاركة فى بطولة إفريقيا، خاصة أن المشاركة فى منافسات 3 فى 3، والفريق يكون أربع لاعبات، لكن لظروف الإصابات والامتحانات سافرنا 3 لاعبات فقط، وهو ما جعلنا نلعب طوال المباراة دون الحصول على أى راحة. والمشكلة أننا واجهنا فريق مالى فى النهائى وهو المنتخب الذى تفوق علينا فى الدورى العالمى 21 /8، وهذا الفارق الكبير جعل البعض يعتقد أن البطولة محسومة أمام مالى، ولكن إرادة السيدات المصريات جعلت اللاعبات يتفوقن على أنفسهن ويثأرن من الخسارة من مالى بفوز مستحق 18 /15، والفوز بالبطولة الإفريقية، واختيارى ضمن أفضل 10 لاعبات عالميا يؤكد أن الفتاة المصرية لا تعرف المستحيل.

■ ما تقييمك لمنتخبات السيدات فى الألعاب الجماعية؟

- الفترة الماضية كان هناك انطباع بأن السيدات المصريات تشارك للتمثيل المشرف، خاصة فى ظل القوة الجسمانية لسيدات إفريقيا، لكن سيدات السلة قلبن الموازين وأثبتن أنهن قادرات على تغيير الصورة السلبية، ونجحنا فى الفوز ببطولة إفريقيا، ولقينا من التكريم على المستوى الدولى والشعبى ما يجعلنا نواصل المسيرة لاعتلاء منصات البطولات العالمية.

■ من أول من أطلق لقب «سوكا» عليكِ؟

- ترد ضاحكة: مدربى فى الناشئات هو من أطلق عليّ الاسم، ليس لأنى وحشة، بل على العكس، ولكن لشقاوتى، واستمر معى اللقب، وسعيدة به ولا أخجل منه.

■ ماذا عن لقب «كليوباترا السلة» الذى أطلقه عليك الاتحاد الدولى؟

- سعيدة جدا باللقب، خاصة أنه من الاتحاد الدولى ويعبر عن هويتى المصرية باسم أعظم ملكات مصر فى العهد الفرعونى، وسعيدة للغاية به.