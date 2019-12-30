شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يقهر برشلونة فى «سوشيال ميديا» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - جاء ريال مدريد الإسبانى فى مقدمة أندية كرة القدم الأكثر متابعة عبر شبكات التواصل الاجتماعى، وفقا للتقرير السنوى الصادر عن موقع «Sporting Intelligence» المتخصص.

ويحظى النادى الملكى بأكثر من 223 مليون متابع عبر مواقع التواصل الاجتماعى (فيسبوك) و(تويتر) و(إنستجرام)، وفقا للدراسة التى أجراها الموقع فى نوفمبر الماضى، كما أنه الأكثر متابعة فى كل من هذه المواقع على حدة.

وفى المركز الثانى جاء برشلونة بما يزيد على 213 مليون متابع على الشبكات الثلاث المشار إليها، بواقع 10 ملايين أقل عن غريمه الأزلى ريال مدريد.

وتعد هيمنة قطبى كرة القدم الإسبانية ساحقة، حيث جاء مانشستر يونايتد وتشيلسى من البريمييرليج فى المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ولا يصل عدد متابعيهما مجتمعين لذلك الذى يحظى به البلوجرانا، صاحب المركز الثانى، إذ يحظى الأول بما يقرب من 126 مليون متابع يليه «البلوز» بعدد يزيد بقليل عن 81 مليونا.

أما يوفنتوس الإيطالى، فجاء فى المركز الخامس بأكثر من 80 مليون متابع على مواقع التواصل الثلاثة.

واكتملت قائمة العشرة الأوائل ببايرن ميونخ الألمانى وباريس سان جيرمان الفرنسى وليفربول وأرسنال ومانشستر سيتى، على الترتيب.

وبذلك، طغى الدورى الإنجليزى الممتاز على المراكز العشرة الأولى بإجمالى 5 أندية مقابل 2 من الليجا وواحد من كل من السيريا والبوندسيلجا والليجا.

على جانب آخر، سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم، الأحد، الضوء على رغبة جماهير برشلونة فى إسناد القيادة الفنية للألمانى يورجن كلوب، مدرب ليفربول الحالى بدلًا من إرنستو فالفيردى، وأزمة التشيلى أرتورو فيدال مع إدارة البارسا بسبب مستحقاته.

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وعنونت صحيفة «ماركا»: «كروس و1000 سر».

وأضافت: «هناك أسرار للمحرك الألمانى لريال مدريد، فهو لاعب كرة قدم مثالى وله عاداته وشخصيته الخاصة والمتفردة».

وخرجت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بعنوان: «كلوب هو المُفضل لبرشلونة باستطلاع رأى الجماهير».

وأضافت: «مدرب ليفربول هو المرشح المُفضل من جماهير برشلونة لخلافة فالفيردى فى المستقبل».

وتابعت: «كومان أيضًا يعجب الجماهير، والغالبية العظمى بنسبة 80% غير راضية عن عمل المدرب الحالى».

وعلى الصفحة الرئيسية لصحيفة «سبورت»: «أزمة فيدال».

وأضافت: «فيدال فتح باب المشاكل من خلال مُقاضاة برشلونة بسبب عدم دفع بعض المتغيرات فى عقده».

وتابعت: «فيدال صرح بأنها مشكلة يتعامل معها وكيلى والمحامى، لكن يبدو أنه ليس عادلًا إذا كان هناك أموال مفقودة».