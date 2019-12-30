شكرا لقرائتكم خبر عن «نادال» يتربع على عرش التنس فى حصاد 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أنهى الإسبانى رافاييل نادال موسمه فى صدارة تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين فى كرة المضرب، بينما تألقت مجموعة من الوجوه الجديدة لدى السيدات وأظهرن قدرتهن على الإطاحة بالحرس القديم.

وتوج كل من الماتادور الإسبانى والصربى نوفاك ديوكوفيتش بلقبين فى البطولات الكبرى عام 2019، وأكدا ريادتهما لمنافسات الكرة الصفراء، فى حين سينتظر الجيل الجديد بقيادة الألمانى ألكسندر زفيريف واليونانى ستيفانوس تيستيباس والروسى دانييل مدفيديف والنمساوى دومينيك تييم عاما آخر لوضع حد لهذه الهيمنة على ألقاب الجراند سلام.

فى المقابل، كانت كل من الأسترالية آشلى بارتى والواعدة الكندية بيانكا أندرييسكو وجهين جديدين فى لائحة المتوجات بالألقاب الكبرى، وغابت الأسماء المألوفة، لا سيما الأمريكية سيرينا وليامس، عن الأنظار.

نادال فى صدارة 2020

وصل نادال إلى دورة روما فى مايو الماضى دون أى لقب، وتغلب على ديوكوفيتش فى المباراة النهائية، وخسر 3 مباريات فقط فيما تبقى من الموسم، وفاز ببطولتى رولان جاروس الفرنسية وفلاشينج ميدوز الأمريكية، قبل أن يقود منتخب بلاده إلى الفوز بلقب كأس ديفيس بنسختها الجديدة على أرضه، وينهى العام فى الصدارة للمرة الخامسة فى مسيرته.

وواصل الثلاثى المخضرم نادال، (33 عاما)، وديوكوفيتش، (32 عاما)، والسويسرى روجيه فيدرر، (38 عاما)، السيطرة، فتقاسم الأولان الألقاب الكبرى، وأحرز الثلاثة 5 ألقاب من 9 فى دورات الماسترز للألف نقطة (ديوكوفيتش فى مدريد وباريس، ونادال فى روما ومونتريال، وفيدرر فى ميامى).

لكن العام لم يكن مفروشا بالورود أمام «الثلاثة الكبار» بسبب الإصابات والإجهاد، وهو ما لم يستفد منه لاعبو الجيل الجديد، رغم أنهم أبانوا عن تحد كبير بقيادة مدفيديف الذى أرغم نادال على خوض 5 مجموعات فى نهائى فلاشينج ميدوز، وتيستيباس المتوج بلقب بطولة الماسترز الختامية.

وقال الأخير بعد فوزه على تييم فى النهائى فى لندن «أعتقد أننى قريب من التتويج بلقب فى الجراند سلام».

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توج مدفيديف بأول لقبين له فى دورات الماسترز (سينسيناتى وشنجهاى) وخاض 6 مباريات نهائية متتالية أثمرت 3 ألقاب، قبل أن ينهار ويودع بطولة الماسترز من الدور الأول، وينسحب متعبا من كأس ديفيس.

كان النمساوى ابن الـ26 عاما قاب قوسين أو أدنى من أن يصبح فى سبتمبر أول لاعب خارج الثلاثة الكبار يتوج بلقب جراند سلام منذ السويسرى ستانيسلاس فافرينكا فى فلاشينج ميدوز عام 2016.

من جهته، برز مدفيديف كاللاعب الأكثر تحقيقا للانتصارات هذا العام برصيد 59 فوزا أمام نادال (58) وديوكوفيتش (57).

فيدرير وألم ويمبلدون

يجد فيدرر نفسه فى العام 2020 أمام احتمال التنازل عن عرش الألقاب القياسية فى الجراند سلام (20 له مقابل 19 لنادال).

كان 2019 أول عام يفشل فيه السويسرى بإحراز لقب جراند سلام منذ 2016.

حصل على فرصتين والإرسال بحوزته لحسم المباراة النهائية فى بطولة ويمبلدون الإنجليزية أمام ديوكوفيتش والفوز بلقبه الكبير الحادى والعشرين، للابتعاد وقتها بفارق 6 ألقاب كبرى عن الصربى و3 عن نادال.

لكن السويسرى فشل فى ترجمتهما، ليقلب ديوكوفيتش الطاولة فى مباراة ماراثونية استغرقت نحو 5 ساعات، وتوجها بلقبه الـ16 الكبير، قبل نحو شهرين من تتويج نادال بلقبه الـ19.