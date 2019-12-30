شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ليفربول يستهدف بديل روبرتسون في يناير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019 أشارت صحيفة " ميرور" البريطانية أن متصدر الدوري الأنجليزي ليفربول يبحث عن بديل لظهيره الأيسر روبرتسون والذي يلعب جميع المباريات دون راحة لعدم وجود ظهير أيسر بديل له علي مقاعد البدلاء .

وقرر يورجن كلوب المدير الفني للريدز التعاقد مع اللاعب ماكس كلارك لاعب فيتسه ارنهيم الهولندي . صاحب الثلاث وعشرين عاما ، والذي يعتمد في لعبه علي العرضيات بشكل ممتاز وهو مايناسب مركز الظهير لفريق ليفربول تحت قيادة يورجن كلوب . ولعب كلارك مع فريقه في الدوري الهولندي ١٧ مباراة سجل هدفاً وصنع ثلاث أخرين وتحت قيادة كلوب سوف يتمكن من تطويره .

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