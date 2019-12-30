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ميسي يتفوق علي رونالدو في هدافي العقد الأخير 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 30 ديسمبر 2019

تصدر أفضل لاعب في العالم "ليونيل ميسي" قائمة هدافي القرن الأخير في الدوري الأسباني متفوقاً علي غريمه التقليدي "كرستيانو رونالدو" وأيضا كريم بنزيما 

وتمكن ميسي في تسجيل ٣٦٩ هدفاً يتربع بهم علي عرش هدافي العقد الأخير في الليجا ، بينما سجل رونالدو ٣٠٤ هدفاً ، يليه كريم بنزيما ب١٥٥ هدفاً ثم لويس سواريز ١٤١، متساوياً مع زميله الفرنسي جريزمان بنفس عدد الأهداف 

ولا يزال ميسي يثور ويجول في الملاعب الأسبانية وحده في المنافسة بعد رحيل البرتغالي كرستيانو رونالدو والذي كان أقرب المنافسين له قبل رحيله إلي والإنضام ليوفنتوس .

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