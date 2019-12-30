30 لاعبا يغادرون دوري المحترفين في الشتوية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري الدمام

تبدأ غدا فترة الانتقالات الشتوية (الميركاتو الشتوي) وتستمر حتى نهاية يناير المقبل، حيث تستعد أغلب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للعمل على تغيير عدد من محترفيها، سعيا لظهور قوي في الدور الثاني من البطولة والمنافسة على المراكز الأولى، فيما تسعى بعض الأندية لتحسين مراكزها، مقابل بحث أخرى عن حلول للخروج من مأزق الهبوط والابتعاد عن مناطق الخطر.

ويأتي على رأس الفرق الراغبة في التغيير، متذيل الترتيب فريق ضمك، حيث قال مديره الفني الجزائري نور الدين بن زكري عقب خسارة فريقه أمام أبها 2-3 في الجولة الـ13 للدوري، إن لاعبي ضمك الأجانب لا يستحقون اللعب في دوري المحترفين، مؤكدا أن الفترة الشتوية ستشهد تغير الفريق بنسبة 90%، مبينا أن النادي أنهى اتفاقه مع 6 لاعبين.

من جانبها بدأت إدارة ضمك في التنفيذ رسميا من خلال استقطاب المدافع الأرجنتيني سيرخيو فيتور (30 عاما) لمدة 6 أشهر قادما من نادي راسينج كلوب الأرجنتيني على سبيل الإعارة.

ويأتي الاتحاد ثانيا في التعاقدات، بعد أن أنهى عقود الثلاثي التشيلي خمينيز والأرجنتني إيمليانو فيكيو والمغربي مروان داكوستا، كما ينوي الاستغناء عن التشيلي كارلوس فيلانويفا والصربي الكسندر برجوفيتش، في حين يأتي العدالة ثالثا بعدد تغييرات تصل إلى 4 لاعبين.

الأجانب المرشحون للمغادرة

ضمك

الجزائري شمس الدين رحماني

البرازيلي جورجي فيليبي

السنغالي باباكار سار

الغيني خوسيه مينديز(زيزينهو)

المغربي محسن ياجور

المغربي زكريا حدراف

الاتحاد

التشيلي كارلوس فيلانويفا

الصربي الكسندر برجوفتش (في حال تم تسويقه)

المغربي مروان داكوستا (غادر)

الأرجنتيني ايمليانو فيكيو (غادر)

التشيلي من أصل فلسطيني خمينيز (غادر)

العدالة

التونسي أيمن المثلوثي

التونسي يوسف الفوازعي

الجزائري عبدالعزيز قشي

السنغالي سي اسس مانداو

الشباب

التونسي فاروق بن مصطفى

الجزائري جمال بالعمري

البرازيلي ويرغيتون دي روزاريو «صوماليا»

الوحدة

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الجزائري مصطفى زغبه

البرازيلي ماركوس جيليرمي

الفيصلي

البرازيلي لويس جوستافو

البرازيلي رافاييل سيلفا

الاتفاق

البرازيلي روجيرو كوتينيو

السنغالي سليمان دوكارا

الهلال

السوري عمر خربين

الأهلي

البوسني إرفين زوكانوفيتش

الحزم الغاني ايرنست كوابينا أسانتي

الفيحاء البرازيلي رافاييل ايسس

الرائد

الكولومبي ماركو بيريز

الفتحالبرتغالي أندريه ألميدا بينتو

النصر

لا تغييرات متوقعة

أبها

لا تغييرات متوقعة

التعاون لا تغييرات متوقعة

47 لاعبا حصيلة الشتاء الماضي

لا ينتظر أن تصل تعاقدات الموسم الحالي إلى الرقم الذي انتهى عليه الميركاتو الشتوي في الموسم الماضي عندما أبرمت أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين 47 صفقة مع لاعبين أجانب من 26 دولة، في مقدمتها البرازيل بواقع 10 لاعبين، تلتها تونس في المرتبة الثانية بـ6 لاعبين، ثم الجزائر والمغرب بواقع 3 لاعبين من كل دولة.

30 أجنبيا جديدا يتوقع حضورهم

يتوقع أن لا يزيد عدد التعاقدات في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة عن استقطاب نحو 30 لاعبا في جميع فرق دوري المحترفين، وهو ذات الرقم المتوقع مغادرته، حيث إن هناك أندية لا تنوي تجديد دمائها، إما اقتناعا بمستويات المحترفين الأجانب، أو خشية التورط في دفع الشرط الجزائي في العقود المبرمة.

في المقابل، قد تعمل بعض الفرق على تغيير كامل جلدها من حيث اللاعبون الأجانب.