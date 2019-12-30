الهلال يودع 2019 بسباعية تاريخية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج - الرياض

ودع الهلال عام 2019 بنتيجة تاريخية تمثلت في فوزه على العدالة 7-0 في المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي جرت على ملعب جامعة الملك سعود.

ونجح الهلال في نصب سيرك من الأهداف كأعلى نتيجة في الدوري.

وشهد اللقاء حدثا فريدا ونادرا بسقوط حكم الساحة إيفان كروزلياك في الدقيقة 68 نتيجة إصابة في المفصل عقب اصطدامه بمدافع العدالة سي مانداو، حيث عجزه عن إكمال المباراة بعد توقفها 8 دقائق، وحل الحكم السعودي خالد صلوي بديلا عنه ليكمل المباراة.

قفز الهلال من المركز السابع إلى الوصافة برصيد 24 نقطة (وله لقاءان مؤجلان أمام الأهلي والفيصلي)، كما قلص الفارق بينه وبين المتصدر، الند التقليدي النصر إلى 5 نقاط.

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في المقابل، زادت الخسارة أوجاع العدالة وأبقته على رصيده السابق 8 نقاط دون حراك في مركزه الـ15 قبل الأخير.

وجاءت السباعية من طريق نواف العابد (14) والفرنسي بافيتيمبي قوميز الذي سجل (هاتريك) 3 أهداف في الدقائق 38,27, 56، وسبيستان جوفينكو (34) وصالح الشهري (83) وأندريه كارليو (89).

وفشل العدالة في الصمود كثيرا أمام السيل الجارف من الهجمات الهلالية واستسلم مبكرا، حيث استقبلت شباكه 4 أهداف في الشوط الأول.

كما فشل مديره الفني التونسي ناصيف البياوي في إيجاد حلول لإيقاف الزحف الهلالي ليستقبل في الشوط الثاني 3 أهدف كانت قابلة للزيادة.

أما المدير الفني للهلال، الروماني رازفان لوشيسكو فقد أراح في الشوط الثاني عددا من اللاعبين، حيث أدخل ناصر الدوسري وصالح الشهري وأمير كردي على حساب محمد كنو وسبيستيان جوفينكو ومحمد البريك.