السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة _ مكة المكرمة أنهى المدربان الوطنيان يحيى جابر وعبدالله آل مانع، دورة المحاضرين الآسيويين التي أقيمت أخيرا في العاصمة الأردنية عمان لمدة 12 يوما. واشتملت الدورة على محاضرات عملية ونظرية حديثة قدمها المحاضر الدولي نهاد صوقار ومساعديه زياد عكوبة وصالح دغش. وقدم جابر الذي سبق له تدريب عدد من الفرق المحلية منها أبها والمصيف وجرش، شكره للاتحاد السعودي على ترشيحه للدورة بجانب زميله آل مانع، كما أشاد بترحيب الاتحاد الأردني بالمشاركين في الدورة.



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كانت هذه تفاصيل خبر جابر وآل مانع يكملان دورة محاضري آسيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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