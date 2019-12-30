الاتحاد ينفذ رغبة كات ونور في ضم أوفيني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عمر أمانات - جدة

نفذت إدارة نادي الاتحاد رغبة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، الهولندي هينك تين كات، والمستشار الفني قائد الفريق السابق، محمد نور، من خلال إكمال التفاوض مع مدافع النصر السابق والوكرة القطري الحالي، البرازيلي برونو أوفيني، لتمثيل الفريق بدءا من فترة الانتقالات الشتوية التي تنطلق غدا الموافق 1 يناير.

ويفصل التوقيع الرسمي مع اللاعب اجتيازه الكشوفات الطبية ليكون بديلا للمغربي مروان داكوستا لشغل مركز قلب الدفاع.

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واعتمد الاتحاد في توجيه وصلته نحو برونو على معرفته باللاعب من خلال خوضه تجربة ناجحة مع النصر، حيث استغنى عنه ناديه أواخر مايو الماضي رغم نجاحه وتقديمه مستويات مميزة إلى جانب عمر هوساوي.

كما طالب تين كات بالتعاقد مع صانع ألعاب ومهاجم بعد اتمام المخالصة مع التشيلي كارلوس فيلانويفا والمهاجم الصربي الكسندر بيرجوفيتش، لتكون تلك التعاقدات مشروطة برحيلهما.

ميدانيا بدأ الفريق أمس استعداده الفعلي لمواجهة الفتح السبت المقبل ضمن دور الـ16 من كأس خادم الحرمين الشريفين على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز بالشرائع، وهي الثانية للفريقين خلال أسبوع، بعد أن تعادلا 1 - 1 قبل يومين في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ13 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

من جانبها فضلت إدارة الفتح الإبقاء على الفريق في جدة لإقامة معسكر قصير تأهبا لهذه المواجهة، حيث يرجي الفريق تدريباته بالملعب الرديف لمدينة الملك عبدالله الرياضية.