شكرا لقرائتكم الجونة يتعادل سلبيا مع الإنتاج الحربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
بهذه النتيجة يرتفع رصيد الجونة للنقطة 11 محتلاً المركز الثالث عشر، بعد أن لعب 11 مباراة فاز فى 3 وتعادل فى 2 وخسر 6 مواجهات، وسجل لاعبيه 8 اهداف وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما يحتل الإنتاج الحربي المركز السادس برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 11 مباراة فاز في 4 وتعادل فى 4 وخسر 3 وسجل لاعبيه 9 أهداف وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.
وضم تشكيل الجونة كلاً من.. حراسة المرمى: محمود الغرباوي، خط الدفاع: محمود الجزار، ولؤي وائل، ومحمد نجيب، وجوزيف جوناثان، الوسط: محمد محسن ليلة، وأكرم توفيق، وأحمد حمدي، وعمرو عبد الفتاح "عموري"، وعمرو بركات، الهجوم: والتر بواليا.
وضم تشكيل الإنتاج كلاً من.. عامر عامر فى حراسة المرمى، فى الدفاع: علاء سلامة، ومعاذ الحناوى، ومحمود البدري، وأحمد شديد قناوى، فى الوسط: إبراهيم عبد الخالق، ومحمد بازوكا، ومامادو نياس، وموسى دياوارا، ومحمود عادل، فى الهجوم: محمد رجب.
وكانت آخر مواجهة جمعت الفريقين قبل موقعة اليوم، فى المباراة التى أقيمت يوم 7 فبراير الماضى بالجولة الحادية والعشرين من البطولة المحلية، والتى أقيمت باستاد الجونة أيضا، وانتهت بفوز الإنتاج الحربى بثلاثة أهداف مقابل هدفين، أحرز أهداف الإنتاج عبد الرحمن فاروق، ومحمد كابونجا، وجيمس تيدى، بينما أحرز هدفى الجونة أحمد حمدى وأحمد ياسر ريان.
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