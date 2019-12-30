شكرا لقرائتكم لجنة الإنضباط باتحاد الكرة تلغي عقوبة فرج عامر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت لجنة الإنضباط باتحاد الكرة برئاسة المستشار سيد البندارى، إلغاء عقوبة فرج عامر رئيس نادى سموحة والتى تم اعلانها الأسبوع الماضى بسبب هجومه على لجنة الحكام باتحاد الكرة وطاقم حكام مباراة فريقه بالدورى أمام أسوان.. وكانت اللجنة أعلنت منع فرج عامر من المشاركة في أي نشاط رياضي يتعلق بكرة القدم مباراة واحدة وغرامة 50 ألف جنيه.

وكشف مصدر باللجنة لـ"الخليج 365" أن العقوبة بالكامل تم الغائها حيث لم تكن تتمثل فى الغياب عن مباراة واحدة أمام الجونة فى الجولة العاشرة، وانما كانت عبارة عن منعه من ممارسة أى نشاط رياضى بشكل كامل مع الغرامة، وتم الغائها اليوم بعدما امتثل رئيس سموحة للقرار وغاب عن مباراة فريقه فى الأسبوع العاشر أمام الجونة التى انتهت بفوز سموحة 2-1 .

كانت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قررت في اجتماعها الأخير توقيع العقوبات التالية بعد الاطلاع على ما ورد في تقارير حكام ومراقبي المباريات وما وصل إليها من المدير التنفيذي ومدير إدارة المسابقات من مستندات:

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- إيقاف رضا عبد العال المدير الفني لبلدية المحلة 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما ورد منه في حق حكم مباراة فريقه أمام غزل المحلة.

- إيقاف مصطفى محمد يوسف نايل المدير الإداري لفريق شركة أسيوط لتكرير البترول 10 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام الفيوم.

- ايقاف مجدي عبد العاطي المدير الفني لفريق أسوان مباراتين لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد لجنة الحكام.

- توبيخ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي لما بدر منه من انتقادات ضد التحكيم وتحذيره بفرض عقوبة في حالة تكرار ذلك.

- منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أي نشاط رياضي متعلق بكرة القدم لمدة ثلاث مباريات وغرامة 100 ألف جنيه لما بدر منه من تصريحات مسيئة ضد رئيس لجنة الحكام وحكم مباراة فريقه أمام سموحة.

- ايقاف علاء الدين مصطفى سالم مدلك فريق المصري 4 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه لما بدر منه في حق حكم مباراة فريقه أمام بيراميدز.