شكرا لقرائتكم الزمالك يتلقى عرضا من الشباب السعودى لضم فرجانى ساسى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى مسؤولو نادى الزمالك، عرضا من الشباب السعودى، للحصول على خدمات الدولى التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خلال شهر يناير القادم، وتم مناقشة العرض من قبل مرتضى منصور رئيس قلعة ميت عقبة لتحديد إمكانية التفريط فى خدمات اللاعب من عدمه، بعد العودة إلى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق.

وكشف مرتضى منصور رئيس النادى الأبيض للمُقربين منه عن عدم وجود نية لديه نحو التفريط فى خدمات التونسى فرجانى ساسى سوى بالحصول على 10 مليون دولار، وانضم فرجانى ساسى إلى الزمالك فى الموسم الماضى قادمًا من النصر السعودى وقدم موسما رائعا مع الفريق الأبيض ثم تذبذب مستواه مع الفريق عقب الإصابة التى تعرض لها فى بطولة الكونفدرالية فى نسختها التى توج الفريق بلقبها ولكن يواصل الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى الحالى للفريق، العمل، بالحديث مع ساسى وتخصيص تدريبات له للظهور بأفضل صورة خلال الفترة القادمة مع الفريق، ويأتى المُقابل المالى المُحدد من قبل رئيس الزمالك بمثابة عرقلة نحو إتمام الصفقة.

ونجح ساسى مؤخرا فى صناعة أكثر من فرصة تهديفية لزملائه بالزمالك خلال المباراة الأخيرة أمام زيسكو يونايتد الزامبى، فى المواجهة التى انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، فى الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات لدورى أبطال إفريقيا ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط، خلف مازيمبي الكونغولي المتصدر بـ 7 نقاط، ويأتي في المركز الثالث والرابع زيسكو يونايتد ثم أول أغسطس برصيد نقطتين لكلاً منهما.