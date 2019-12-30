شكرا لقرائتكم رغم جلوسه احتياطياً.. عواد يتغزل في الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك على توجيه رساله خاصه لفريقه في ظل كل ما يتردد عن غضبه الشديد بسبب جلوسه احتياطياً خلال الفترة الماضية.

ونشر عواد صورة له وهو يرتدي قميص نادي الزمالك وعلق عليها، "زملكاوي وعشقه في قلبي مالوش حدود"، ليؤكد أنه يدعم الفريق ومتقبل أي قرقرات من الجهاز الفني، خاصة في ظل الحالة الفنية الصعبة التي يمر بها حالياً.

وكان منذ أسابيع قليلة انتشرت بعض الإشاعات بحدوث أزمة بين حراس الزمالك إلا أنهم خرجوا ونفوا هذا الأمر تماماً، بل أكدوا أنهم على قلب رجل واحد من أجل فريق الزمالك.

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جدير بالذكر أن محمد عواد كان يشارك أساسياً في بداية الموسم الحالي إلا أن الجهاز الفني قد قرر جلوسه احتياطياً والاعتماد على محمود أبو جبل.