شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يدعو إلى جمعية عمومية غير عادية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة، يوم الاثنين، عن عقد الجمعية العمومية غير العادية للنادي يوم الخميس المقبل بمقر النادي.

وقال الاتحاد في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تقرر عقد الجمعية العمومية غير العادية التي دعا لعقدها مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي في اجتماعه الطارئ الذي عقد مؤخرا، يوم الخميس المقبل الموافق 2 يناير وذلك بمقر النادي.

وأضاف البيان الصحافي: جاء ذلك بعدما تلقى النادي موافقة الهيئة العامة للرياضة على عقد الجمعية، وسوف يكون حضور الاجتماع لأعضاء الجمعية العمومية وفقا للوائح والتنظيمات المعتمدة من هيئة الرياضة.