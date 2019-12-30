شكرا لقرائتكم الحارس الأسطوري كان يعود إلى بايرن ميونخ إدارياً ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تأخذ عملية التغيير الإداري في نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، منحنى جديدا يوم الأربعاء، مع انضمام أوليفر كان حارس مرمى الفريق الاسبق، إلى مجلس إدارة النادي البافاري.

وأخلى كان منذ فترة طويلة خزانته الخاصة في غرف تغيير الملابس بالفريق، وسيكون له مكتب خاص ودورا جديدا في النادي، من شأنه أن يؤدي إلى خلافته لكارل هاينز رومينغيه كرئيس لمجلس إدارة النادي بحلول نهاية عام 2021.

وسيعمل كان عن قرب مع رومينغيه، وهربرت هاينر الرئيس الجديد للفريق، بعد أن وجد أولي هونيس رئيس النادي السابق، أن كان، الحارس الدولي الاسبق، سيكون الحل الأمثل في دور إداري للمساعدة في توجيه النادي في فترة ما بعد هونيس.

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ومن المتوقع أن ينضم حسن صالح حميدزيتش المدير الرياضي، ولاعب الفريق الاسبق مثل كان ورومينغيه وهونيس إلى مجلس الإدارة في منتصف عام 2020.

وقال رومينيغه" أوليفر سوف يجلب تجربته كلاعب سابق من الطراز العالمي، وكذلك الآن كرجل أعمال لديه صلات جيدة، سيثرينا في النادي وسنعمل معا بشكل جيد.

ومر أكثر من عقد على المباراة الأخيرة التي لعبها كان مع بايرن ميونخ، إذ لعب حارس المرمى المولود في مدينة كارلسروه مع فريق المدينة المحلي بين عامي 1987 و1994، قبل انضمامه إلى الفريق البافاري، حيث شارك في 429 مباراة في بطولة الدوري، بينما شارك في 86 مباراة دولية مع المنتخب الألماني.