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مويس ينوي الاستمرار في تدريب وست هام فترة طويلة

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جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد ديفيد مويس العائد إلى تدريب وست هام يونايتد يوم الاثنين أنه عازم على قيادة الفريق للانتصارات وتغيير حظوظه في الممتاز لكرة القدم ليضمن استمراره مع الفريق اللندني لفترة طويلة.

وأنقذ المدرب البالغ عمره 56 عاما الفريق من الهبوط خلال فترة سابقة لمدة ستة شهور موسم 2017-2018 وعاد لتولي المهمة مع الفريق صاحب المركز 17 الذي يتقدم بفارق نقطة واحدة عن منطقة الهبوط.

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وقال مويس إنه حصل على فرصة ثانية نظرا لما حققه سابقا وشعر بخيبة أمل لعدم استمراره حينها لذلك يتطلع لبدء فترته الثانية. وأضاف المدرب الأسكتلندي للصحفيين: في هذه المرة سأفعل ما بوسعي حتى لا يكون هناك أمامهم أي خيار سوى تجديد التعاقد والبقاء هنا في المستقبل.

وأضاف مويس بشأن وجود بند في عقده الذي يستمر لمدة 18 شهرا يتيح للنادي التمديد: أنا حقا سعيد جدا للعودة وسأبذل قصارى جهدي لأجعل من المستحيل عدم تنفيذ هذا البند. هذه خطتي وعلى اللاعبين تنفيذها.

وتعاقد وست هام يونايتد مع مويس بعد إقالة المدرب التشيلي مانويل بليغريني الذي تولى المسؤولية لمدة 18 شهرا أيضا.

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