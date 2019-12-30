الهلال يمطر شباك العدالة بسباعية نظيفة في الدوري السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

حقق فريق الهلال السعودي فوزا كاسحا على العدالة، مساء اليوم الإثنين، بنتيجة 7 أهداف دون رد، في لقاء ضمن منافسات الجولة العاشرة بالدوري السعودي.

المهاجم جوميز سجل 3 أهداف في الدقائق 28 و 40 و57، واحرز جيوفينكو هدفا في الدقيقة 34، وجاء هدف صالح الشهري في الدقيقة 84، بينما سجل نواف العابد هدفا في الدقيقة 15، وكاريلو في الدقيقة 90.

وبتلك النتيجة وصل فريق الهلال إلى 24 نقطة، في المركز الثاني خلف النصر المتصدر بـ29 نقطة، لكن يتبقى مبارتان مؤجلتان للزعيم.

وعلى الجانب الأخر تجمد رصيد فريق العدالة 8 نقاط في المركز الخامس عشر بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.