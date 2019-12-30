بالأرقام.. مانشستر سيتي ملك العِقد الأخير في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تفوق مانشستر سيتي على جميع منافسيه في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال العِقد الأخير، بعدما أصبح الفريق الوحيد الذي تجاوز 250 انتصارًا بالدوري الأقوى بالعالم الفترة من عام 2010 حتى 2019.

وأنهى رجال المدير الفني الإسباني بيب جوارديولا عام 2019 بالفوز على شيفيلد يونايتد (2-0)، في المباراة التي أقيمت على ملعب الاتحاد أمس الأحد، ضمن منافسات الأسبوع الـ20 للدوري الإنجليزي.

وبات هذا الانتصار هو الـ251 لحامل لقب الدوري من أصل 381 مباراة لعبها في بريميرليج خلال العِقد الأخير، مقابل التعادل في 65 لقاء والخسارة في مثلهم، ليجمع 818 نقطة منذ 1 يناير 2010 حتى الآن.

ويبتعد "السيتيزنز" بفارق 31 انتصارًا عن أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد صاحب المركز الثاني، الذي حقق 220 انتصارًا خلال 380 مباراة، ليحصد 747 نقطة بعد تعادله في 87 مباراة وخسارته في 73.

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ويأتي تشيلسي ثالثا برصيد 740 نقطة خلف يونايتد بفارق سبع نقاط رغم التساوي معه في عدد الانتصارات (220)، بينما جاء ليفربول متصدر بريميرليج حاليا في المرتبة الرابعة بـ710 نقطة بعد فوزه في 206 لقاء.

تفوق السيتي لم يقتصر على النقاط وامتد للشراسة الهجومية بعد تحقيق فارق أهداف بلغ (503 هدفا) بعد تسجيله 845 هدفا واستقبال 342، بفارق شاسع عن تشيلسي الذي سجل 715 هدفا واستقبل 384.

يُذكر أن مانشستر يونايتد هو النادي الوحيد الذي تفوق على جاره مانشستر سيتي في عدد الانتصارات خلال عِقد منفرد للبريميرليج، بعد تحقيقه لـ255 انتصارًا في العقد الماضي في الفترة من 2000 حتى 2009.