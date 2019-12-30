الأهلي يكشف الموعد المقترح لمباراة اعتزال طارق التايب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

كشف سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، الموعد المقترح لمواجهة الهلال السعودي في مهرجان اعتزال النجم الليبي طارق التايب.

وقال عبد الحفيظ، في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إن الساعات الماضية شهدت جلسة مع المدرب رينيه فايلر تحدث خلالها عن مناقشة مشاركة الأهلي في مهرجان اعتزال التايب.

وأضاف، أن المدرب فايلر رحب بخوض فريق الأهلي لمباراة اعتزال النجم طارق التايب، رغم ارتباط الفريق بعدد من المباريات على المستويين المحلي والأفريقي.

Advertisements

وأوضح، أن الأهلي حريص على خوض اللقاء في ظل اقامة المباراة في المملكة العربية السعودية، وتقديرًا للمبادرة الكريمة من جانب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، الذي سيرعى المهرجان.

وأشار إلى أن بعد بحث ارتباطات الأهلي المحلية والأفريقية، وافق فايلر على تحديد موعد مقترح لخوض اللقاء على ان يكون يوم 13 يناير المقبل.

وأكد أن المعاد المقترح الذي وضعه المدرب فايلر حال إذا ما تم حسم الأمر بخصوص السفر إلى زيمبابوي بطائرة خاصة لخوض مباراة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 11 يناير.

وفي حال حسم السفر بطائرة خاصة، ستسافر بعثة الأهلي من القاهرة إلى زيمبابوي، ثم تطير عقب مباراة بلاتينيوم إلى المملكة العربية السعودية يوم 12 يناير، لخوض مباراة الهلال السعودي يوم 13 من الشهر ذاته، على أن تعود بعدها مباشرة إلى القاهرة لأداء مباراة طنطا في الدوري المقرر لها يوم 15 يناير.