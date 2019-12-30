الإنتاج الحربي يقتنص تعادلا أمام الجونة ويزيح الزمالك من المركز السادس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
خيم التعادل السلبي على مواجهة الجونة والإنتاج الحربي، مساء اليوم الإثنين، خلال مباراة احتضنه ملعب الجونة، ضمن منافسات الجولة الـ 11 بالدوري.
ولم تشهد المباراة اي أهداف من الجانبين، رغم المحاولات على المرمين طوال اللقاء.
وأشهر حكم المباراة العديد من البطاقات الصفراء خلال المباراة، حيث حصل لاعبو الجونة على 4 بطاقات وحصل فريق الانتاج الحربي على بطاقة واحدة.
وبتلك النتيجة وصل فريق الانتاج الحربي إلى 16 نقطة ويتخطى الزمالك في جدول الترتيب ليصبح المركز السادس في جدول الترتيب.، بينما رفع الجونة رصيده إلى 11 نقطة.
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