مصدر في اتحاد الكرة لمصراوي:"فيفا" طلب رد الزمالك على شكوى النقاز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

قال مصدر داخل اتحاد الكرة المصري، إن الاتحاد الدولي "فيفا"، طلب من الزمالك ردا على شكوى لاعبه السابق حمدي النقاز، والذي أعلن عن فسخ التعاقد من طرف واحد.

المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- أكد في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الاتحاد الدولي طالب الزمالك، عن طريق اتحاد الكرة، بالرد على شكوى اللاعب فيما يخص مستحقاته المالية.

وقال المصدر: "الفيفا أرسل خطابًا منذ ثلاثة أيام، طالب خلاله برد من الزمالك على شكوى حمدي النقاز وإن كان لديه ما يثبت عكس ما قدمه اللاعب لفسخ التعاقد".

وكان حمدي النقاز قد أعلن عن فسخ تعاقده مع الزمالك مطلع شهر ديسمبر الجاري، فور وصول بعثة الفريق من الكونغو الديمقراطية بعد الانتهاء من مواجهة مازيمبي في دوري أبطال أفريقيا.