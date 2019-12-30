تقرير.. لماذا يعد الشماخي ورقة رابحة للأهلي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد فاروق:

يواصل النادي الأهلي جهوده لحسم صفقة التعاقد مع مهاجم مميز خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد ظهور مهاجمي الفريق بمستوى ضعيف خلال الفترة الماضية.

وكانت تقارير عديدة أشارت إلى اقتراب الأهلي من التعاقد مع النيجيري بليسينج إليكي مهاجم فريق لوزيرين السويسري، حيث يعد الاسم المفضل للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، الذي يعلم إمكانياته جيدًا.

لكن مصدر مسؤول بالنادي الأهلي أكد في تصريحات خاصة لـ "الخليج 365" أن متصدر جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لم يحسم صفقة التعاقد مع إليكي، وأضاف المصدر ذاته أن أكثر من اسم دخل حسابات النادي لتعزيز خط الهجوم.

كما ألمح المصدر إلى أن الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم فريق التعاون السعودي وياسين الشماخي مهاجم الإفريقي التونسي دخلا دائرة اهتمامات النادي الأحمر.

ويعد الشماخي البالغ من العمر 24 عامًا أحد أبرز المواهب التونسية التي برزت بالمواسم الأخيرة، حيث احتل المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي الدوري التونسي الممتاز في الموسم الماضي، برصيد 9 أهداف.

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كما يحتل الشماخي المركز الرابع في جدول ترتيب هدافي الدوري المحلي بالموسم الحالي، برصيد 5 أهداف، رغم غيابه عن 4 مواجهات متتالية في بداية الموسم بسبب الإصابة.

وقدم الشماخي عودة مثالية عقب تعافيه من الإصابة، حيث سجل هدفين في مواجهته الأولى التي لعبها أمام النجم الرياضي بالمتلوي في الدوري التونسي، ليقود فريقه للفوز بثنائية نظيفة.

ويتميز الشماخي بإجادته اللعب في أكثر من مركز بالمراكز الهجومية، بجانب المهاجم الصريح، حيث قدم مستويات مميزة في مركز الجناح الأيمن، كما ظهر في بعض الأحيان في مركز الجناح الأيسر.

يتمتع المهاجم التونسي الذي ذكرت صحيفة الشروق التونسية العام الجاري أنه كان مرغوبًا من نادي هامبورج الألماني بمهارة كبيرة، كما سجل العديد من الأهداف في الدوري التونسي الممتاز عبر تسديدات مميزة من خارج منطقة الجزاء.

وينتهي تعاقد الشماخي مع نادي الإفريقي بنهاية موسم 2019/2020 الحالي، وهو ما يعد ميزة كبيرة للأندية الراغبة في التعاقد معه، حيث لن يبالغ ناديه في طلباته المادية، قبل خسارته مجانًا في الصيف المقبل.