عبيدة الصادق: فضية البطولة العربية لدراجات المضمار شرف لي

توج البطل الأردني عبيدة الصادق لاعب منتخب الأردن للدراجات بالميدالية الفضية في سباق الشباب ليكون بذلك أول لاعب أردني يتوج بميدالية في رياضة دراجات المضمار. وقال اللاعب في تصريحات خاصة للوفد: "سعيد وشرف لي أن أكون أول لاعب أردني يحصل علي ميدالية خلال بطولة المضمار". وتابع: "هذه أول مرة أحصد فيها المركز الثاني في مشواري". في مشواري". واختتم الصادق: "أشكر الاتحاد المصري علي تنظيم البطولة وعلي الدعم المقدم لنا طوال البطولة". يذكر أن مصر نظمت البطولة العريبة لدراجات المضمار علي مضمار استاد القاهرة خلال الفترة من 27ديسمبر وحتي 30ديمسبر الحالي.

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