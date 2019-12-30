الجونة والإنتاج الحربي يتعادلان سلبيًا في مباراة مملة بالدوري

تعادل فريق الجونة مع الإنتاج الحربي بدون أهداف بستاد الجونة ضمن الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز. جاء اللقاء متوسط المستوى وانحصرت الكرة في أغلب الفترات بمنتصف الملعب مع محاولات على استحياء على المرميين بسبب التحفظ الدفاعي. بهذه النتيجة ارتفع رصيد الجونة إلى 11 نقطة وصعد للمركز الثالث عشر، بينما ارتفع رصيد الإنتاج الحربي إلى 16 نقطة في المركز السادس.

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