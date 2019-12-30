شاهد.. الهلال يكتسح العدالة بسباعية ويواصل مطاردة النصر على قمة الدوري السعودي

حقق فريق الهلال فوزاً كاسحاً علي ضيفه العدالة بسبعة أهداف دون رد في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء اليوم علي ملعب استاد جامعة الملك سعود ضمن منافسات الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

حسم أصحاب الأرض اللقاء من الشوط الأول الذي انتهي بتقدم بطل

دوري أبطال آسيا برباعية نظيفة عن طريق نواف العابد في الدقيقة 15، و بفاتيمي جوميز في الدقيقة 28، قبل ان يضيف جيوفينكو الهدف الثالث في الدقيقة 34، ثم سجل جوميز ثاني أهدافه في المباراة بالدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني واصل الهلال تفوقه حيث سجل جوميز ثالث أهدافه وخامس أهداف الهلال في المباراة في الدقيقة 57، ثم سجل صالح الشهيري الهدف السادس في الدقيقة 84، واختتم البيروفي كاريللو مهرجان الأهداف في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يرفع الهلال رصيده إلي النقطة 24 في وصافة جدول ترتيب الدوري خلف النصر المتصدر ب29 نقطة.

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شاهد الأهداف..