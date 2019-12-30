ارتياح في بتروجت بعد الفوز على النجوم وصعوده للمركز الثامن

سادت حالة من الارتياح بعد فوز بتروجت على النجوم بهدفين نظيفين بالجولة العاشرة لدوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة حيث كانت الخسارة ستضع الفريق البترولي بقوة في دائرة الهبوط لدوري القسم الثالث.
وأشاد علاء عبدالعال المدير الفني لبتروجت بفوز فريقة على النجوم، واعتبر الفوز مهما في هذا التوقيتلارتفاع المعنويات بعد الهزة الأخيرة للفريق، وتعرضه لظلم كبير في لقاء منتخب السويس الأخير والذى خسر فيه الفريق بهدفين مقابل هدف.
وكانت نتائج الجولة العاشرة قد أسفرت عن فوز بتروجت على النجوم بهدفين نظيفين وصعد للمركز الثامن ،وتغلب سيراميكا كليو باترا على المريخ بهدف نظيف، والنصر على الترسانة بهدفين مقابل هدف، والداخلية على جمهورية شبين بهدف نظيف، والقناة على كوكاكولا 3-1، وتعادل الزرقا مع منتخب السويس بدون أهداف.
وجاء ترتيب المجموعة، سيراميكا 24 نقطة والقناة 18 ومنتخب السويس 16 والداخلية 16 وجمهورية شبين 15 والنصر 14 وكوكاكولا 13 وبتروجت 12 والنجوم 11 والترسانة 9 والمريخ 6 والزرقا 4نقاط.
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