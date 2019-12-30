أرسل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، تحذيراته لـ الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب سوء استخدام تقنية الـ VAR في المباريات الأخيرة، وإثارة الجدل حول إلغاء أهداف بداعي التسلل، بداعي تقدم اللاعب بميليمترات.
وتضمنت تحذيرات الـ IFAB أن استخدام التقنية يجب أن يقتصر على تصحيح الأخطاءالواضحة والواضحة جداً وعدم الاعتماد على التسلل الهامشي فمثلا إذا لم يشير حكم الراية بتسلل على هدف من الأهداف وتقنية الـ VAR تري أن المهاجم متسلل بميليميترات، يُحتسب الهدف ولا يُسمح لتقنية الـ VAR بالتدخل باعتبار أن الشك من مصلحة المهاجم.
وشهدت ملاعب البريميرليج أكثر من حالة في المباريات الأخيرة، والتي أثارت جدلًا كبيرًا بعدم احتساب الأهداف، لأخطاء واضحة من حكام تنقية "الفار"، و حالات مثيرة للجدل، آخرها هدف شيفيليد يونايتد أمام مانشستر سيتي، الذي جمع الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة ال٢٠ من البريمييرليج، والذي ألغي من قبل تقنية الفار بداعي التسلل.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الاتحاد الدولي يحذر الاتحاد الإنجليزي بسبب سوء استخدام الـ var لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.