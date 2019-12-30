مجلس الاتحاد الدولي يحذر الاتحاد الإنجليزي بسبب سوء استخدام الـ var

أرسل مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB)، تحذيراته لـ الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم بسبب سوء استخدام تقنية الـ VAR في المباريات الأخيرة، وإثارة الجدل حول إلغاء أهداف بداعي التسلل، بداعي تقدم اللاعب بميليمترات.

وتضمنت تحذيرات الـ IFAB أن استخدام التقنية يجب أن يقتصر على تصحيح الأخطاء

الواضحة والواضحة جداً وعدم الاعتماد على التسلل الهامشي فمثلا إذا لم يشير حكم الراية بتسلل على هدف من الأهداف وتقنية الـ VAR تري أن المهاجم متسلل بميليميترات، يُحتسب الهدف ولا يُسمح لتقنية الـ VAR بالتدخل باعتبار أن الشك من مصلحة المهاجم.

وشهدت ملاعب البريميرليج أكثر من حالة في المباريات الأخيرة، والتي أثارت جدلًا كبيرًا بعدم احتساب الأهداف، لأخطاء واضحة من حكام تنقية "الفار"، و حالات مثيرة للجدل، آخرها هدف شيفيليد يونايتد أمام مانشستر سيتي، الذي جمع الفريقين مساء أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة ال٢٠ من البريمييرليج، والذي ألغي من قبل تقنية الفار بداعي التسلل.