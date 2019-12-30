عربية السيدات 2020 بالشارقة تعزّز من شراكتها مع القطاع الخاص بأربع اتفاقيات

بحضور الشيخ خالد بن أحمد القاسمي، رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات، وقعّت اللجنة مؤخراً، في مقر مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، اتفاقيات تعاون استراتيجية مع شركة تلال العقارية، وشركة الشارقة للبيئة – بيئة، والعربية للطيران، وشركة فاست لمقاولات البناء بالشارقة.

و تهدف هذه الشراكات لدعم ورعاية النسخة الخامسة من عربية السيدات التي تنطلق خلال الفترة من 2 وحتى 12 فبراير العام المقبل.

وتعكس هذه الاتفاقيات مستوى الجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف الجهات في الإمارة من أجل الارتقاء بمسيرة الرياضة النسائية في الدولة، حيث ستتولى شركة تلال العقارية بموجب الاتفاقية رعاية ذهبية، فيما تقدّم شركة الشارقة للبيئة- بيئة، والعربية للطيران رعاية فضية، وفاست لمقاولات البناء بالشارقة الرعاية البرونزية للحدث الذي يعدّ أحد أبرز المناسبات الرياضية التي تجمع حولها أندية عربية نسائية يتنافسون على صعيد تسعة ألعاب رئيسية.

وحضر توقيع الاتفاقية سعادة ندى عسكر النقبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة العليا للدورة، رئيس اللجنة التنفيذية، ومدير عام مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وسعادة خليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية، وسعادة عبد الرحمن بن طليعة، مدير إدارة الشؤون التنفيذية في طيران العربية، وسلطان الصابري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "بيئة"، وسعادة المهندس فتحي جبر عفانة، الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء بالشارقة، وميثاء بن ضاوي مدير الدورة، وعدد من الشخصيات الرسمية.

وخلال اللقاء أكد الشيخ خالد بن أحمد القاسمي أن هذه الاتفاقيات تعكس المستوى المتقدم الذي تعيشه إمارة الشارقة على صعيد العمل المشترك الذي يجمع مختلف المؤسسات والجهات العاملة فيها، موضحاً أن الواقع الرياضي في الإمارة يمضي قدماً نحو آفاق من التطور والازدهار بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها الجميع.

وتابع رئيس اللجنة المنظمة العليا لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات: "نؤمن بأن الرياضة هي واحدة من المقومات المهمة التي تسهم في الارتقاء والنهوض بالمجتمعات، كما أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات قطعت شوطاً مهماً منذ

انطلاقتها وحتى اليوم في دفع عجلة الرياضة النسائية قدماً للأمام".

وأضاف الشيخ خالد بن أحمد القاسمي: "نتطلع اليوم لأن نشهد حدثاً متميّزاً يسير وفق رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ودعم وتوجيهات قرينة سموه، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، في توفير مختلف الدعم للمرأة الرياضية ليتسنى لها تحقيق طموحاتها في بيئة مواتية ومحفزة".

خليفة الشيباني: الرياضة جزء من منظومة الحياة اليومية ومحرّك أساسي للنهضة المجتمعية

من جانبه قال سعادة خليفة الشيباني، مدير عام شركة تلال العقارية:" نعتزّ بأن لنا نصيب بتقديم الرعاية لدورة الألعاب للأندية العربية للسيدات التي نعتبرها أحد أبرز الأحداث الرياضية المحلية والعربية، حيث أننا في الشركة نعمل على تطوير مجمعات ومشاريع عقارية متكاملة الخدمات والمرافق، والرياضة هي جزء من منظومة الحياة اليومية ومحرّك أساسي لعملية النهضة المجتمعية".

وتابع مدير عام شركة تلال العقارية": نؤمن بأن المرأة لها دور كبير ونحن نعيش في دولة تكرّم المرأة على كافة المستويات وبما يتعلق بالرياضة فالنساء ممكّنات على ميادين الرياضة بما يخدم الارتقاء بقدراتهنّ ومواهبهنّ وتحقيق الإنجازات المحلية والعالمية، ونؤمن بأن هذه الدورات تسهم في قيادة المبدعات نحو تطوير ما لديهنّ من خبرات ومهارات ليكنّ قادرات على تحقيق حضورهنّ بشكل أكبر".

Advertisements

سلطان الصابري: نحرص على تعزيز الوعي الصحي والبيئي والرياضي

من جهته قال سلطان الصابري، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في "بيئة":" الدورة تسهم في نشر الثقافة الرياضية، وتوعّي بأهمية اتخاذها أسلوب حياة يضمن الارتقاء بالصحة البدنية والذهنية للمرأة وللمجتمع بأكمله، ونحن في بيئة نعمل وبشكل متواصل على نشر الوعي الصحي والبيئي

والرياضي الذي نعتبره جزءاً أساسياً من جودة الحياة التي نحرص من خلال أعمالها على توفيرها لجميع أفراد المجتمع".

وتابع رئيس الموارد البشرية في "بيئة":" نشارك في العديد من الفعاليات التي تقام على أرض الشارقة، انسجاماً مع مسؤوليتنا المجتمعية، وهذه الرعاية والشراكة تؤكد هذا الحسّ الذي نلتزم به، ونتطلع لأن تحقق الدورة تطلعات اللاعبات والأندية المشاركة وتعكس المشهد الحضاري للإمارة".

عبد الرحمن بن طليعة: الشراكة تترجم توجهاتنا ومسؤوليتنا الاجتماعية للارتقاء في مختلف الأحداث التي تقام في الإمارة

بدوره قال سعادة عبد الرحمن بن طليعة، مدير إدارة الشؤون التنفيذية في العربية للطيران": نعتز بأن نكون شريكاً في دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات المهمة التي تخدم مكانة الشارقة كحاضنة لأهم الفعاليات الرياضية والثقافية والمعرفية طوال العام، وتترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، في توفير مناخ مثالي يسهم في الارتقاء برياضة المرأة لأعلى المستويات".

وتابع مدير الشؤون التنفيذية في العربية للطيران": اهتمامنا في المشاركة يترجم مسؤوليتنا المجتمعية وحرصنا على الارتقاء بمختلف الأحداث التي تقام في الإمارة، كما تتوافق هذه الرعاية مع توجهات الشركة التي تتقاطع مع أهداف الدورة ونعتزّ بهذه الشراكة التي نسعى من خلالها إلى تقديم مختلف أشكال الدعم للنهوض بواقع الرياضة النسائية".

فتحي عفانة: الدورة اليوم تخدم الترابط العربي وتحشد نخبة الأندية واللاعبات لتحقيق الطموحات

من جانبه قال المهندس فتحي جبر عفانة، الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء بالشارقة:" كنّا منذ البداية رعاة وشركاء لرياضة المرأة في الإمارة وهذا أمر نعتز به، ونعتبر أن هذه الاتفاقية تكملة لسلسلة الراعيات التي قدمناها خلال السنوات السابقة، بما يصب في مصلحة الارتقاء بالرياضة النسائية في الإمارة".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة فاست لمقاولات البناء بالشارقة: "الدورة تحمل أسماً غالياً كون إمارة الشارقة حريصة على الدوام بأن تجمع الأشقاء العرب على مختلف الصعد الثقافية والإبداعية وها هي الرياضية، بما يخدم الترابط العربي، ونأمل بأن تحقق الدورة غايتها ورؤيتها في حشد نخبة الأندية واللاعبات الواعدات ليحققن طموحاتهنّ وتطلعاتهنّ".

يذكر أن دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات انطلقت في العام 2012 بمبادرة كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، رئيسة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وتقام منافساتها في إمارة الشارقة كل عامين، وتعكُف مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة حالياً على الاستعداد لتنظيم نسختها الخامسة في فبراير 2-12 المقبل.