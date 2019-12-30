تعرف على نتائج اليوم الأخير للبطولة العربية للدراجات بالقاهرة

اختتمت فعاليات اليوم الأخير من البطولة العربية للدراجات سياق المضمار والمقامة على استاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 27 حتى 30 ديسمبر الجاري. وجاءت نتائج البطولة كالآتي .. سباق رجال كبار ضد الساعة.. حصلت السعودية علي المركز الأول وجاءت الإمارات في المركزين الثاني والثالث. سباق رجال شباب ضد الساعة.. حصلت الجزائر على المركز الأول وجاءت مصر في المركزين الثاني والثالث. سباق إناث شابات ماريسون.. حصلت الإمارات على المركز الأول والجزائر على المركز الثاني ومصر على المركز الثالث. Advertisements سباق إناث كبار سباق التقاط.. حصلت مصر على المركزين الأول والثاني وجاءت الإمارات في المركز الثالث. الإمارات في المركز الثالث. سباق رجال كبار مطاردة فردية.. حصلت المغرب على المركز الأول وجاءت في المركز الثاني الإمارات وفي المركز الثالث الجزائر . سباق رجال شباب النقاط.. حصلت الجزائر على المركز الأول والأردن في المركز الثاني ومصر في المركز الثالث. سباق رجال كبار سبعة النقاط.. حصلت السعودية على المركز الأول والمغرب على المركز الثاني والجزائر على المركز الثالث.

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