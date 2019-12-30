مرتضى منصور يعقد مؤتمرًا صحفيًا الأربعاء

يعقد المستشار مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك مؤتمرًا صحفيا فى الثالثة عصر الأربعاء المقبل بحضور رؤساء ومندوبي الأندية. بحضور رؤساء ومندوبي الأندية. ومن المقرر أن يعلن رئيس الزمالك عن نتائج الإجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة حول تصحيح مسار الكرة المصرية والرد على قرارات اللجنه المؤقتة التي صدرت في الفترة الأخيرة. الإجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة حول تصحيح مسار الكرة المصرية والرد على قرارات اللجنه المؤقتة التي صدرت في الفترة الأخيرة.

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