أهداف مباراة الهلال والعدالة في الدوري السعودي

أمطر بطل دوري أبطال آسيا “الهلال” شباك ضيفه العدالة بسبعة أهداف دون رد مساء اليوم الاثنين 30-12-2019 في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 10 بمسابقة الدوري السعودي للمحترفين.
ورفع الهلال رصيده لـ 24 نقطة في المركز الثاني من 11 مباراة، متخلفًا عن النصر المتصدر بخمس نقاط، لكن النصر لعب 13 مباراة، ما يعني أن هناك فرصة كبيرة أمام الزعيم لإعتلاء الصدارة إذا ما حقق الفوز في المباراتين القادمتين.
وقدم لاعب الوسط الإيطالي “سيباستيان جيوفينكو” مستوى مذهل خلال الشوط الأول من المباراة بصناعته لهدفين في الدقيقتين 15 و28 لنواف العابد وبافتيمبي جوميس، قبل أن يكلل مجهوده في الدقيقة 34 بتسجيل الهدف الثالث من تسديدة صاروخية بعد تلقيه تمريرة من الظهير الأيمن المتألق محمد البريك.
وسجل بافتيمبي جوميس الهدف الثاني في المباراة برأسية جميلة بعد عرضية جيوفينكو من الجهة اليمنى، وعاد نفس اللاعب ليسجل الهدف الرابع في الدقيقة 40.
ومع بداية الشوط الثاني أحرز جوميس الهاتريك في الدقيقة 57 من متابعة لعرضية محمد البريك التي مرت من أربعة لاعبين من عناصر العدالة بشكل غريب على حدود وداخل منطقة الجزاء.
وبعد إجراء المدير الفني للهلال لوتشيسكو لثلاث تغييرات متتالية بنزول ناصر الدوسري وكردي وصالح الشهري، زادت الحصيلة بهدفين جديدين حملا توقيع الشهري وكارييو.
أهداف الهلال والعدالة
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