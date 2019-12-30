العراق والأردان يُحضران لاستضافة مشتركة لكأس أمم آسيا 2027

كشف رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم “عبد الخالق مسعود” عن إمكانية تقديم الاتحادين العراقي والأردني بملف مشترك لطلب استضافة كأس أمم آسيا 2027 من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وأقيمت نسخة 2019 من كأس أمم آسيا في الإمارات العربية المتحدة وتُوج به المنتخب القطري على حساب نظيره الياباني، بينما تقام النسخة المقبلة في الصين مطلع عام 2023.

وقال مسعود في تصريحات لموقع “السومرية نيوز” اليوم الاثنين نقلتها وكالة د.ب.أ بإن الاتحاد الأردني لكرة القدم خاطب الاتحاد العراقي بشكل رسمي لمناقشة مشروع تقديم ملف مشترك لاستضافة كأس آسيا 2027.

وأضاف مسعود “الاتحاد العراقي وافق على تقديم الملف، لكن لم يتم تحديد الملاعب التي ستستضيف مباريات البطولة، وبحسب الملف سيتم تقسيم المجموعات بين البلدين”.

ومن المرجح أن تتنافس أيضا لبنان وإيران والكويت وعمان على استضافة البطولة الآسيوية.