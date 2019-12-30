عاجل | اتحاد جدة يبدأ الميركاتو الشتوي بصفقة أرجنتينية

أعلنت إدارة نادي اتحاد جدة السعودي، بعد عصر اليوم الاثنين، تعاقدها مع اللاعب الأرجنتيني “ليونارو جيل”، ليكون أول صفقات الفريق في الميركاتو الشتوي 2020.
وقال الحساب الرسمي لنادي اتحاد جدة على موقع تويتر للتواصل الاجتماعي “الاتحاد يتعاقد مع ليوناردو جيل بعقد مدته عامين ونصف”.
ولعب ليوناردو جيل (28 عامًا) كلاعب وسط رفقة ناديي أولمبيو وإستوديانتس في الأرجنتين، وخلال العامين الماضيين دافع عن ألوان نادي روزاريو سنترال في 34 مباراة سجل خلالهم هدف وحيد.
ولم يُستدع ليوناردو جيل لتمثيل منتخب الأرجنتين الأول في أي مناسبة، ولاحت أمامه فرصة لتمثيل منتخب تشيلي الأول في عام 2015 عندما كان المدرب الأرجنتيني “خورخي سامباولي” مدربًا للفريق، لكنه رفض اللعب بلد جدته، مفضلاً انتظار فرصته مع الأرجنتين، وهو ما لم يحدث حتى الآن.
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