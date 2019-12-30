رياضة | سيد عبد الحفيظ يكشف موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سيد عبد الحفيظ يكشف موعد مباراة الأهلي والهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الموعد المُقترح لخوض مباراة ودية أمام الهلال السعودي، في مناسبة إعتزال الليبي طارق التائب لاعب الفريق السابق.

وأكد عبد الحفيظ، أنه قام بالتواصل مع السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للحصول على موافقته حول إقامة المباراة في الوقت الحالي، على أن تُقام المباراة في المملكة العربية السعودية.

وأوضح أن المدير الفني وافق على المشاركة في المباراة المشار إليها، على الرغم من الضغط المتتالي للمباريات على الصعيدين المحلي والقاري في الفترة الأخيرة، لا سيما أن المباراة ستقام في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وتقديرًا للمبادرة الكريمة من جانب المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة، الذي سيرعى المهرجان، وفي إطار العلاقات الوطيدة التي تربط بين الأهلي وكل أشقائه من الأندية العربية ونجومها على مدى الأجيال، وفي مقدمتهم النجم الليبي طارق التائب.

وأضاف عبد الحفيظ أنه تم بحث الأمر من كل جوانبه مع فايلر، وأنه وفقًا لارتباطات الفريق المحلية والإفريقية، فإن الموعد المقترح للمباراة حتى الآن هو يوم 13 يناير المقبل، حال إذا ما تم حسم الأمر بخصوص السفر إلى زيمبابوي بطائرة خاصة لخوض مباراة بلاتينيوم في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا يوم 11 يناير، بحيث تنقل الطائرة الخاصة بعثة الأهلي من القاهرة إلى زيمبابوي، ثم تطير عقب مباراة بلاتينيوم إلى المملكة العربية السعودية يوم 12 يناير، لخوض مباراة الهلال السعودي يوم 13 من الشهر ذاته، على أن تعود بعدها مباشرة إلى القاهرة لأداء مباراة طنطا في الدوري المقرر لها يوم 15 يناير.