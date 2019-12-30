رياضة | بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد فضيحة مباراة سموحة وخصم 3 نقاط.. أول قرار من الخطيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب بالاتفاق مع سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول وعمرو أنور المدير الفني لمواليد 99 لكرة القدم، على توقيع عقوبة على إداري فريق الشباب بعد الخطأ الجسيم الذي وقع خلاله في مشاركة لاعب موقوف بمباراة ببطولة الجمهورية.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة حسام الزناتي، احتسب نتيجة مباراة الأهلي وسموحة، ضمن منافسات دوري الجمهورية، لصالح الفريق السكندري، بهدفين دون رد.

جاء القرار بعد مشاركة اللاعب عادل أحمد زينهم لاعب الأهلي، في مباراة سموحة وهو حاصل على ثلاث إنذارات في مباريات سابقة وهو ما يُعد مُخالف للائحة.

ويأتي قرار الأهلي توقيع عقوبة على الإداري من قبل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول، بسبب ارتباط فريق الجمهورية بالفريق الأول ولا يُعامل كقطاع منفصل في الناشئين.