رياضة | عاجل.. برشلونة يفقد أول نجومه في السوبر

يستعد فريق برشلونة الإسباني للاستعداد والتحضير لخوض مباريات السوبر القادمة في شهر يناير بالمملكة العربية السعودية.

واكدت صحيفة سبورت الكتالونية على أن برشلونة سيفقد لاعب وسط الفريق آرثر ميلو في مباريات السوبر الإسباني بسبب الإصابة التي يعاني منها اللاعب.

واكد نادي برشلونة في بيان رسمي على أن لاعب وسط الفريق آرثر ميلو سيغيب لمدة تصل 3 أسابيع بسبب الإصابة العضلية التي يعاني منها اللاعب.

كما اشار النادي في بيانه إلى أن تيرشتيجن يعاني من مشكلة في الركبة وهناك شكوك كبيرة حول مشاركاته مع الفريق أمام إسبانيول في الديربي.

يواصل فريق برشلونة الإسباني الاستعداد والتحضير لمواجهة فريق إسبانيول يوم السبت المقبل في ديربي إقليم كتالونيا ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر بالدوري.