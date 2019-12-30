رياضة | عاجل.. الجهات الأمنية توافق على انطلاق قناة الزمالك "مستند"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجهات الأمنية توافق على انطلاق قناة الزمالك "مستند" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الجهات الأمنية على انطلاق قناة الزمالك وتمت مخاطبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الانتاج الإعلامي بموافقة الأمن استعدادا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة. وأرسل ناصر العبد رئيس الإدارة المركزية للأمن إلى محمد خالد دياب بشأن الخطاب المقدم من شركه دي ميديا الاعلاميه بإنشاء قناه الزمالك لبث المباريات والفعاليات والأنشطة الرياضية وعمل استديو تحليلي للمباريات فإنه تم مخاطبه الجهات المعنية وردت بالموافقة.

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