رياضة | تعرف على حصاد وأرقام المنيا في الدور الأول بالقسم الثاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على حصاد وأرقام المنيا في الدور الأول بالقسم الثاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خاض الفريق المنياوي 11 مباراة، في الدور الأول، للموسم الحالي من دوري القسم الثاني، حقق خلالهم 4 انتصارات، و3 تعادلات، وتلقى 4 هزائم.

بدأ فريق المنيا مشواره مع المدير الفني السابق سمير كمونه بلقاء فريق سوهاج وانتهي بالتعادل السلبي، ثم الخساره من الألومنيوم بهدف نظيف، أعقبها الخسارة من فريق بني سويف الرياضي بهدفين نظيفين، لينتهي دور المدير الفني للمنيا سمير كمونه مع الفريق.

ثم تولي طارق السكران منصب المدير الفني للمنيا خلفا لسمير كمونه، قبل أن يتعاقد مجلس إدارة نادي المنيا برئاسة المحاسب عاطف عبدالجابر مع طارق السيد المدير الفني الحالي، وحقق السكران الفوز في المباراة التي قادها فنيا، علي فريق بترول أسيوط بهدف نظيف.

وعقب هذه المباراة تولى نجم الزمالك ومنتخب مصر طارق السيد الأمور الفنيه للفريق المنياوي، والعمل بمنصب المدير الفني، حيث خاض السيد أول لقاء له أمام فريق الإعلاميين، وانتهي بفوز الإعلاميين بهدفين لهدف، ثم الفوز على ديروط بثلاثه اهداف لهدف، والخساره من الفيوم بهدف نظيف، ثم التعادل السلبي مع تليفونات بني سويف، والفوز علي فريق البنك الأهلي بهدفين نظيفين، ثم الفوز ايضا على طهطا بهدفين لهدف، والتعادل أمس مع فريق شبان قنا.

أما عن الاهداف فاستطاع الفريق المنياوي إحراز 10 اهداف، واستقبلت شباكه 9 أهداف، حيث سجل كل من عبدالعزيز الشاعر وعمرو عثمان ومحمد سماره وبرسوم محروس هدفين، وكان لكل من أحمد عصام، وبدوي عاشور هدف لكل منهما.

وخاض المنيا 11 لقاء في هذا الدور منهم 6 مباريات خارج الديار، 5 داخل ملعب جامعة المنيا،، حيث استطاع الفريق المنياوي، أن يحقق فوز وتعادل وتلقى 4 هزائم خارج الديار، حيث فاز علي فريق البنك الأهلي بهدفين نظيفين، والتعادل الايجابي بهدف لمثله مع شبان قنا، لكنه تلقي 4هزائم، من الألومنيوم بهدف نظيف، ومن بني سويف بهدفين نظيفين، كذلك الإعلاميين بهدفين لهدف، ثم الفيوم بهدف نظيف.

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لكن داخل الديار استطاع الفريق المنياوي أن يحقق 3 انتصارات، علي فريق بترول أسيوط بهدف نظيف، وعلي فريق ديروط بثلاثه اهداف لهدف، وعلي طهطا بهدفين لهدف ثم حسم التعادل السلبي في مباراتين، الأولي أمام سوهاج، والثانيه امام تليفونات بني سويف.

اما عن أبرز المواقف الإيجابية للمنيا هو قد حقق انتصارين متتاليين على كل من، البنك الأهلي بهدفين نظيفين، وطهطا بهدفين لهدف ليعود المنيا من بعيد للمنافسه علي الصعود،

استطاع الفريق المنياوي أن يحرز 6 أهداف، على ملعبه، في حين استقبلت شباكه هدفين، ـما عن الاهداف خارج الديار، فاستطاع المنيا أن يحرز 4 أهداف، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

وتضم قائمة المنيا كل من: عبدالكافي رجب، وأحمد عصام، ومصطفي الشيبكشي، وعمرو عثمان، وحسام حسن، وكامل أحمد كامل، محمد عبدالمحسن، وبرسوم محروس، وأحمد رضا، وحازم مصطفي، محمد حسانين، ومحمد شديد، وأيمن ناصر،أحمد كاستيلو ، وبدوي عاشور، وصالح موسي، ومصطفي كزلوف،وأحمد رجب، وعلي دياب ، ومحمد ثروت، وعباس مصطفي،وسايكو وداوودا، وعبدالعزيز الشاعر، ووائل علي، واللاعب محمد سماره، ومحمد آدم، وعمرو فيرون، وعمرو خالد.

ويقود المنيا فنيا هذا الموسم، طارق السيد مديرا فنيا، وطارق السكران مدرب عام، ووليد اوشا مدرب مساعد، ووائل حسين طبيب الفريق، ومحمد السيد اخصائي علاج طبيعي، ومحمد دكروري مدرب أحمال، ومصطفي احمد الشهير بحركات مدلك، وامير مختار مدير إداري، وسامر السيد إداري.

ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 24 نقطة

2- بنى سويف 23 نقطة

3- الألومنيوم 22 نقطة

4- شبان قنا 19 نقطة

5- تليفونات بني سويف 16 نقطة

6- المنيا 15 نقطة

7- بترول أسيوط 14 نقطة

8- الاعلاميين 14 نقطة

9- الفيوم 13 نقطة

10- سوهاج 12 نقطة

11- ديروط 5 نقاط

12- طهطا 4 نقاط