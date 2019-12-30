رياضة | مواجهات نارية في ختام الدور الأول بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواجهات نارية في ختام الدور الأول بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تختتم الثلاثاء، مباريات الدور الأول بالمجموعة الخامسة بالقسم الثالث، حيث ستقام مباريات الأسبوع الثالث عشر التي تحمل شعار أكون أو لا أكون لفرق المجموعة، التي تريد ضمان مركز قوي للاستمرار في مطاردة الدخان المتصدر والبقاء في المنطقة الدافئة والهروب من دائرة الهبوط.

ومن المقرر أن يستضيف فريق 6 أكتوبر صاحب المركز الخامس برصيد 22 نقطة فريق جولدي صاحب المركز الثالث برصيد 26 نقطة.

ويخرج حلوان العام صاحب الوصافة برصيد 28 نقطة لملاقاة فريق الإتصالات صاحب المركز الرابع برصيد 25 نقطة.

بينما يستضيف جينيس صاحب المركز الثامن برصيد 14 نقطة فريق الدخان المتصدر برصيد 31 نقطة،

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ويلعب فريق مركز شباب أبو النمرس صاحب المركز التاسع برصيد 12 نقطة مع فريق البدرشين صاحب المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة.

بينما يلاقي القومي صاحب المركز السابع برصيد 14 نقطة فريق الصف صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة.

ويخرج بشتيل صاحب المركز العاشر برصيد 12 نقطة لملاقاة المعادي صاحب المركز الثاني عشر برصيد 9 نقاط، بينما يستضيف الصيد صاحب الثالث عشر برصيد 8 نقاط فريق العياط متذيل المجموعة برصيد 5 نقاط.

ترتيب المجموعة الخامسة



1- الدخان 31 نقطة

2- حلوان العام 28 نقطة

3- جولدي 26 نقطة

4- الإتصالات 25 نقطة

5- أكتوبر 22 نقطة

6- الصف 15 نقطة

7- القومي 14 نقطة

8- جينيس 14 نقطة

9- أبو النمرس 12 نقطة

10- بشتيل 12 نقطة

11- البدرشين 11 نقطة

12- المعادي 9 نقاط

13- الصيد 8 نقاط

14- العياط 5 نقاط

