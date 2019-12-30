رياضة | نتائج مباريات القسم الثالث في الفيوم وبني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نتائج مباريات القسم الثالث في الفيوم وبني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اختتمت مباريات الدور الاول بالمجموعة الرابعة بدورى القسم الثالث والتى تضم أندية محافظات الفيوم وبنى سويف والبحر الأحمر .

وشهدت مباريات الجولة الـ 13 مفاجآت عديدة أبرزها سقوط الواسطى فى فخ الهزيمة الكبرى بسداسية أمام فريق طامية، فيما واصل ناصر بنى سويف سلسلة نتائجه الإيجابية .

وشهدت مباريات الجولة غزارة تهديفية تمثلت فى إحراز 19 هدف فى 6 مباريات.

مركز شباب سمسطا تعادل أمام ضيفه عاملين غارب بمباراة قوية بنتيجة 2/2 واحرز هدفى سمسطا عبد الرحمن اللاهونى وهيثم جميل ورغم المحاولات العديدة لأبناء سمسطا لاقتناص الثلاث نقاط إلا أن لاعبي عاملين غارب حافظوا على التعادل الإيجابي .

ويقود سمسطا جهاز فنى مكون من على حسن مديرا فنيا وعلى عبد العظيم مدربا عاما وهانى جمال مدربا لحراس المرمى ومجدى صلاح مديرا إداريا .

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